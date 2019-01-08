Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'un Havza, Alaçam ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

Samsun Valiliğinin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada ise, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü Alaçam ilçemize bağlı Kızlan İlk ve Ortaokulunda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca,

Yoğun Pelit, Yukarı Koçlu, Köseköy, Harmancık, Gökçeağaç Oymağı, Kalukkaraçukur, Örenli, D. Deresi, Yenimahalle, Güvenli, Ortaköy, Bahşioymağı ve Kalukdemirci mahallelerinden ilçe merkezindeki okullara taşımayla gelen öğrencilerimiz aynı gün izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA