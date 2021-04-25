Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da 2 bin 212 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da 2 bin 212 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 2 bin 212 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen L.G. ve E.T. adlı kadını takibe aldı. Narkotik ekipleri şahıslara ait Fevzi Çakmak Mahallesi ile Ulugazi Mahallesi'ndeki iki ayrı adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 bin 212 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, L.G. ve E.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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