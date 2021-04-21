ŞAMİL TAYYAR'IN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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ŞAMİL TAYYAR'IN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar (88) toprağa verildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar (88) toprağa verildi.

Bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar için bugün İslahiye Sıdıka Tayyar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, öğle namazı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığındaki aile mezarlığına defnedildi.

ŞAMİL TAYYAR'IN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞAMİL TAYYAR'IN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞAMİL TAYYAR'IN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞAMİL TAYYAR'IN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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