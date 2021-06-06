MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
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MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALATYA'da, seyir halindeyken alev alan kamyondaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen Mustafa Çelik(48), yönetimindeki 19 AAY 291 plakalı saman yüklü kamyonun kasasındaki saman balyaları, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen ve hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI
MALATYA SAMAN YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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