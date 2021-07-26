Sakarya yılın ilk yarısında otomotiv ihracatında "gaza bastı"
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Sakarya yılın ilk yarısında otomotiv ihracatında "gaza bastı"

Sakarya yılın ilk yarısında otomotiv ihracatında 'gaza bastı'
Anadolu Ajansı / Onur Orhan - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk yarısında üretilen 148 bin 31 aracın 104 bin 80'i ihraç edilerek, yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarına ev sahipliği yapan Sakarya'da, yılın ilk yarısında üretilen 148 bin 31 aracın 104 bin 80'i ihraç edilerek, yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2021 yılında üretim ve dış satımdaki yükselişini sürdüren kent, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8. sırada bulunuyor.

Otomotiv ihracatında ise ocak-haziran döneminde Bursa, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 4. sırada yer alan Sakarya, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Sakarya, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv sektöründeki ihracat payını yüzde 33,9 artırmayı başardı. İlk 6 ayda Sakarya'dan 2 milyar 290 milyon 775 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Günlük 818 araç banttan indi

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk yarısında üretilen 669 bin 409 aracın 469 bin 428'i ihraç edildi.

Söz konusu ihracatta yüzde 22,1 payı bulunan Sakarya, ürettiği 148 bin 31 aracın yüzde 70,3'ne denk gelen 104 bin 80'ini yurt dışına sattı. Buna göre üretilen her 10 araçtan 7'si ihraç edildi.

Ayrıca, bu rakamlara göre kentte günlük banttan indirilen 818 araçtan 575'i yurt dışına gönderildi.

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu Sakarya'da, ocak-haziran döneminde 121 bin 612 otomobil, 374 otobüs, 339 midibüs, 307 küçük kamyon, 64 kamyonet, 25 bin 335 traktör üretildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 6 ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Ülkenin önde gelen otomotiv firmalarından Toyota, ocak-haziran döneminde 121 bin 612 otomobil üretti.

Toyota, Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında 6 ayda binek tipinde ürettiği Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modellerinin 96 bin 202'sini ihraç etti.

Söz konusu dönemde geçen yıl 79 bin 802 aracı yurt dışına satan Toyota, bu yıl ihracatını yüzde 20,55 artırdı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar ise yılın ilk yarısında 374 otobüs, 339 midibüs, 307 küçük kamyon ve 64 kamyonet olmak üzere toplam 1084 araç üretti. Geçen yıl söz konusu dönemde 349 araç ihraç eden Otokar, bu yılın aynı döneminde 301 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-haziran döneminde ürettiği 25 bin 335 traktörün 7 bin 577'sini ihraç etti. Geçen yıl 5 bin 786 aracı yurt dışına satan firma, bu yıl ihracat payını yüzde 30,95 artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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