Sakarya Nehrini geçmek isteyen genç kayboldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışması başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen genci arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaneli ilçesinde Hüseyin K., Sakarya Nehri'nin üzerinde bulunan taşların üzerine basarak karşıya geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen genç gözden kısa sürede kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri genci arama çalışması başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı