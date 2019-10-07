Sakarya mısır sektöründe 7'nci sırada

07.10.2019 16:49

Sakarya'da gerçekleşen yerli ve milli mısır tarla gününde konuşma yapan Mısır Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı, "6 tane çeşidimiz gerçekten de bütün yabancı çeşitlerle rekabet edebilecek durumda" dedi.



Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 'Yerli ve Milli' tohumları tanıtmak için Adapazarı Ziraat Odası Başkanlığı tarla günü etkinliği düzenledi. Gerçekleşen etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Ziraat Odaları Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ve davetliler katıldı.



Ulusal güvenliğimizin temelinde tarım yatmaktadır



Tarımı olmayan ülkenin ulusal güvenliğinden yoksun olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Biz bugüne kadar biraz tarımı sanki çok önemsemedik. Ama şükürler olsun şuanda tarımsız olmayacağına, tarımın her şeyin başlangıcı olduğunu hep birlikte idrak ettik. ve bunun günlerini yapıyoruz bununla ilgili eğitim ve çalışmaları artırarak devam ediyoruz. Tarım sadece bir doygunluk değildir, ulusal güvenliğimizin temelinde tarım yatmaktadır. Eğer bir ülkenin tarımı yoksa, o ülke ulusal güvenliğinden yoksun demektir. Yani güvenliğimizin temeli tarımdır. Toprak her şeyin başı, toprak gerçekten berekettir, toprak izzettir, toprak huzurdur. Toprak için güzel bir deyim vardır, alırsınız kazmayı elinize beynine, kafasına vurursunuz, kolunu ve bacağını kırarsınız ama toprak hiç kızmaz o size tekrar gül, meyve ve ürün ikram eder. Toprak böyle bereketli ve canlıdır" dedi.



Ciddi araştırmalar gerekiyor



Başkan Ekrem Yüce, "Yerli ve milli tohumun temeli de buradan geçmektedir. Generatif özelliklerimizi ve vejetatif gelişmeleri sağlamak mecburiyetindeyiz. Generatif çalışmalar çok zor, generatif çalışmalar zaman alıyor. Yani bir generatif çalışmada farklı bir tohum elde edebilmek için uzun yıllara ihtiyacınız var, hemen vermiyor. Bunun için çok ciddi araştırmalar gerekiyor. Bu kapsamda Araştırma Enstitümüzü yürekten tebrik ediyorum. Yıllarını, günlerini veriyorlar çünkü orada verimlilik önemli, öyle bir tohum olmalı ki; verimli, dayanıklı, ürünsel bazda mı ya da vejetatif gelişme mi, hayvansal yem olarak mı veya ürün olarak mı kullanacağız bunların hepsi ciddi bir teknik çalışma" diye konuştu.



Sakarya mısır sektöründe Türkiye'de 7'nci sırada



Sakarya'nın tarımda söz sahibi bir olduğunu ve mısır sektöründe de 7'nci sırada bulunduğunu söyleyen Başkan Yüce, "Sakaryamız zaten ülkemizde tarımın beşiği ve inşallah daha da tarımda söz sahibi olan bir ilimiz olacaktır. Şu anda mısır üretiminde Adana'yı geçmek üzereyiz. Türkiye'de artık Sakarya olarak tarımda mısır sektöründe 7'nci sıradayız. İnşallah bunu 1'inci sıraya taşıyacağız. Sakaryamızı tarımsal yönlerde çok daha ileri noktaya getirebilmek için bizler de bir kardeşiniz olarak elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğimizi biliyorsunuz inşallah" şeklinde konuştu.



6 çeşidimiz yabancı çeşitlerle rekabet edebilecek durumda



Mısır Enstitüsü Müdürü Yavuz Ağı ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir bitki çeşidini geliştirebilmek için minimum 15 yıla ihtiyaç var. Bu 15 ila 20 yıl arasında bu çeşittir diyebileceğiniz hale gelebilmenin süresi. Tabi bu uzun soluklu bir süreç. Bizim ülkemizde ki mısır tohumculuğu ile ilgili mısırın birçok dalları var, mısır deyip geçiyoruz ama. Biz ana unsur itibari ile ikiye ayırıyoruz; silajlık ve danelik mısır. İlimizde de ağırlıklı olarak belli bir bölgemizde şeker mısırı ekiliyor olmasına rağmen ağırlıklı silaj ve dane mısır var. 2018 yılında dane mısırda 374 bin dekar, silajda 177 bin dekar, 2019 yılında silaj bir avantaj sağlıyor dane mısıra göre. 353 bin dekar bir alanda dane, 183 bin alanda da silaj ekimi yapılıyor ve önümüzde ki süreçte de entansif hayvancılık arttıkça ülkemizde silaja olan ihtiyaç binaen kaba yem ihtiyacını karşılamak için silajda artacaktır. Buradan hareketle biz önceliği silajlık mısır çeşitlerini geliştirmeye verdik. ve bugün 6 tane çeşidimiz gerçekten de bütün yabancı çeşitlerle rekabet edebilecek durumda. Bu yıl itibari ile ülkemizin 25 bölgesinde çalışmalar yaptık, 18'inde tarla günü yaptık, 18'ine de enstitü olarak katılım sağladık ve bugün sonuncusunu burada yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA