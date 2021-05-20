Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği yetkililerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
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Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği yetkililerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği yetkililerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Yüce, geçen ay gerçekleştirilen olağan genel kurulda göreve gelen yönetimin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyenin çalışmalarında engelli vatandaşları her daim düşündüklerini dile getiren Yüce, "Belediye olarak sosyal aktivitelerin yanında yardım faaliyetleriyle de engellilere sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da 'Her sağlıklı birey bir engelli adayıdır' düşüncesinden hareketle bu insanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yüce, ortak akıl çerçevesinde yürütülecek projelerle Sakarya'da engelleri ortadan kaldıracaklarını vurgulayarak, dernek başkanı Dik ve üyelere başarılar diledi.

Bülent Dik de dernek olarak amaçlarının engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek olduğunu belirterek, engelli bireylere verdiği desteklerden dolayı Yüce'ye teşekkür etti.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği yetkililerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret
Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği yetkililerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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