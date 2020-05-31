Sakarya'da traktör römorkunun altında kalan yaşlı adam öldü
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörden düşerek römorkun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
31.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:27
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde traktörden düşerek römorkun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine gitmek için traktörüyle yola çıkan Haşim Özkan (71), İçdedeler Mahallesi'nde toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek römorkun altında kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Özkan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık personeli, yaptığı incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı adamın cesedi, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA