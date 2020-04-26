Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye para cezası - Haberler
Zonguldak, Jandarma, Sakarya, Güncel, Haber

Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye para cezası

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye 876 bin 150 lira para cezası uygulandı.

26.04.2020 21:38 | Son Güncelleme: 26.04.2020 21:38
Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye para cezası

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye 876 bin 150 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Sakarya'yı da kapsayan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde sorumlu bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Jandarma ekipleri 23 Nisan'da 15, 24 Nisan'da 40, 25 Nisan'da 17 ve 26 Nisan'da ise 12 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 267 bin 624 lira idari para cezası uyguladı.

Emniyet ekiplerince ise 4 günde yapılan denetimlerde 191 kişiye kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 608 bin 526 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca ikazlara uymamakta ısrar eden bir kişi hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kent genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, istisna kapsamındaki çalışanların dışında sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haberler
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
4 günlük yasakta kaç kişiye ceza kesildi? İçişleri sayıyı paylaştı Haberler
4 günlük yasakta kaç kişiye ceza kesildi? İçişleri sayıyı paylaştı
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir Haberler
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
100 yaşındaki kadın, yediği lokumun boğazına takılması sonucu hayatını kaybetti
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber: Tedbiri elden bırakmazsak Haziran'da normalleşme başlayabilir
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Başkent'te görülen 'güneş halesi' vatandaşların büyük ilgisini çekti
Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Semih Yalçın Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Hadise Murat Boz Rafet El Roman
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla İsveç Ambulans Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 275 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 21:42:48. #1.15#
title