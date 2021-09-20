Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D-140 kara yolunun Küçücek kavşağında Sevdanur B. yönetimindeki 54 AAY 438 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 BC 206 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Sevdanur B. ile diğer otomobilde bulunan Gürkan A, Yasin C. ve Ekrem D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sevdanur B, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe Demet Özdemir Amelia Hamlin
Spor Marcao Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:31:22. #1.17#