Sakarya'da fidanlığa ait depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Sakarya'da fidanlığa ait depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

24.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:49
Sakarya'da fidanlığa ait depo çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fidanlığın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fidanlığın deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Adapazarı-Sapanca yolunda bulunan fidanlığın malzemelerinin konulduğu depoda yangın çıktı.

Alevler depoyu sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen yanan depo, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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