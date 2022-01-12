Sakarya'da akustik dinlemeyle 7,3 milyon tonluk su kaybı önlendi - Haberler
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Sakarya'da akustik dinlemeyle 7,3 milyon tonluk su kaybı önlendi

Sakarya'da akustik dinlemeyle 7,3 milyon tonluk su kaybı önlendi
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'da akustik dinleme cihazlarıyla yer altındaki su kayıplarının önüne geçen belediye ekipleri, geçen yıl 7,3 milyon ton su tasarrufu sağladı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da akustik dinleme cihazlarıyla yer altındaki su kayıplarının önüne geçen belediye ekipleri, geçen yıl 7,3 milyon ton su tasarrufu sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak, suyu etkin ve verimli kullanmak adına sahada aktif çalışma yürütüyor.

Kayıp kaçak oranını asgari seviyelere indirmek için akustik dinleme yöntemiyle arızaları tespit eden ekipler, geçen yıl 700 kilometrelik içme suyu hattında tarama gerçekleştirdi.

Tespit edilen 1272 arızaya müdahale eden ekipler, 7,3 milyon ton su kaybının önüne geçti. 102 bin kişinin yıllık su ihtiyacına denk gelen tarama neticesinde 10 milyon 900 bin lira tasarruf sağlandı.

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AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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