Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer hastası yaşlı kadın dağda bulundu
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Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer hastası yaşlı kadın dağda bulundu

Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer hastası yaşlı kadın dağda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahur yaptıktan koyunlarını otlatmak için evden çıkan ve sonrasında kaybolan Alzheimer hastası 82 yaşındaki yaşlı kadın, evinden 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sahur yaptıktan koyunlarını otlatmak için evden çıkan ve sonrasında kaybolan Alzheimer hastası 82 yaşındaki yaşlı kadın, evinden 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yaşlı kadını sırtında taşıyarak dağdan indiren jandarma ekipleri ailesine teslim etti.

Kumluca ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde kızı ve damadının yanında kalan 82 yaşındaki Alzheimer hastası N.K., dün gece sahur yaptıktan sonra evden dışarıya çıktı. Sabah kalktıklarında N.K.'nın evde olmadığını fark eden kızı ve damadı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Gölcük Mahallesi çevresinde yaşlı kadını aramaya başladı. Ekipler çok geçmeden öğlen saatlerinde N.K.'yı evinden 1 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda buldu. Jandarma ekiplerinin sırtına alarak dağdan indirdiği yaşlı kadın, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer hastası yaşlı kadın dağda bulundu
Sahurdan sonra koyun otlatmaya çıkan Alzheimer hastası yaşlı kadın dağda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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