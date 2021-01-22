Sahte dekontla çiftçiyi dolandıran şüpheli yakalandı
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Sahte dekontla çiftçiyi dolandıran şüpheli yakalandı

22.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:45
Sahte dekontla çiftçiyi dolandıran şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çiftçi D.O.'nun sosyal medyada satışa çıkardığı römorklar için 19 bin 600 liraya anlaşan M.İ. (35), "Para mesai başlayınca hesabına geçecek" diyerek sahte EFT dekontu ile römorkları çekici yardımıyla aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta çiftçi D.O.'nun sosyal medyada satışa çıkardığı römorklar için 19 bin 600 liraya anlaşan M.İ. (35), "Para mesai başlayınca hesabına geçecek" diyerek sahte EFT dekontu ile römorkları çekici yardımıyla aldı. Dolandırıldığını anlayan D.O.'nun ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri dolandırıcı M.İ.'yi Osmaniye'de yakaladı.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin kırsalındaki Kürtül Mahallesi'nde yaşayan D.O., 2 römorkunu sosyal medya üzerinden satışa çıkardı. Geçen pazar günü kendisini M.M.U. olarak tanıtan bir kişi D.O.'yu telefonla arayarak römorklara müşteri oldu ve pazarlığın ardından 19 bin 600 liraya anlaştılar. M.M.U. daha sonra D.O.'ya parayı bankaya yatırdığını belirtip yatırdığına dair banka dekontunu gönderip "Para mesai başlayınca hesabına geçecek" dedi. Daha sonra M.M.U'nun D.O.'nun evine gönderdiği M.Y. (27), çekici ile römorkları aldı.

Pazartesi günü banka hesabını kontrol eden D.O., paranın yatmadığını görünce M.M.U.'yu aradı ancak ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. D.O.'nun yardım istemesi üzerine Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT dedektifleri dolandırıcı yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin gönderdiği dekontu inceleyen ekipler, dekontun sahte olduğu ve aynı IBAN numarası ile polis bölgesinde de dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.SABIKA KAYDI ALBÜMÜNDE GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTIÇalışmalarını sürdüren JASAT dedektifleri, römorkları alan çekici M.Y.'yi buldu. Jandarmaya götürülen M.Y., römorkları teslim ettiğini söyledi ve kendisine gösterilen sabıka kaydı albümünden römorkları teslim ettiği kişiyi teşhis etti ve şüphelinin 4 dolandırıcılık olayına karışmış M.İ. olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmada Osmaniye'de olduğu belirlenen şüpheli, JASAT dedektiflerinin bugün sabah saatlerinde adresine düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada D.O.'nun römorkları bulunamadı.

Üzerinden 5 bin 300 lira para çıkan M.İ., Kahramanmaraş'a getirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Sahte dekontla çiftçiyi dolandıran şüpheli yakalandı
Sahte dekontla çiftçiyi dolandıran şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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