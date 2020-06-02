Sahne fiyatında indirime gidecek mi? Alişan'dan samimi açıklamalar Pandemi döneminde duran işlerini yeniden gözden geçirmek için Nişantaşı'na gelen Alişan, iki ayda 8 kilo verdiğini açıkladı

Alişan, "İlk günlerde kilo aldım ama sonra böyle gitmez dedim. 1-2 ayda 8 kilo verdim" dedi. Pandemi döneminde sanatsal faaliyetlerinin her sanatçı gibi durduğunu söyleyen Alişan, işler yeniden açılana kadar sahne fiyatlarında indirime gidebileceğini söyledi. Alişan, "İşler zamanla açılacak, sanatçılar da mekanlardan besleniyor. Halkın da alım gücü belli. Herkesin yaşaması için indirim şart, bende belli süre indirim yapabilirim" şeklinde konuştu.









