Şahinbey'in Gururu Atina'yı Fethedecek

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Seydi Vakkas Dağdelen, 25-29 Nisan tarihinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan 3 World Taekwando European(WTE) Başkanlık Kupası'na katılacak.

Aldığı başarılarla Gaziantep'in ve Şahinbey Belediyesi'nin gururu olan Seydi Vakkas Dağdelen, Tekvando Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan "3 WTE Başkanlık Kupası'na katılacak. 25-29 Nisan 2018 tarihinde Yunanistan'ın Atina kentinde düzenlenecek olan turnuvada Seydi Vakkas Dağdelen, Milli Takım arması altında ülkemizi temsil edecek. Düzenlenecek olan 3 WTE Başkanlık Kupasında ilk üçe giren sporcular Avrupa Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak.

"Sporcumuza güveniyoruz

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Seydi Vakkas Dağdelen'in başarıyla döneceğine inandığını belirterek, "Milli Takımda ülkemizi, şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Seydi Vakaks Dağdelen, yeni bir mücadele için yeni bir yola çıkıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek olan 3 WTE Başkanlık Kupası'na katılacak olan sporcumuz bu organizasyonda da ilk üçe girerek başarılı olacağına inancımız tamdır. Çünkü sporcumuz Seydi Vakkas Dağdelen'in Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek potansiyele ve beceriye sahip olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP