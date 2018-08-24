Şahin: "Spor Aşkını Yaşatmaya Devam Edeceğiz"

Vezirköprü Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında 14. Kunduz Yaylası Pehlivan Güreşleri'ne katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, spor aşkını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

65 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiği güreşlerde hitap eden Başkan Zihni Şahin, geleneksel festivallerin kentin kültürel birikimine ve tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti. Güreşçilere başarılar dileyen Başkan Şahin, spor aşkı sürdüğü müddetçe bu tür organizasyonları düzenlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kunduz Yaylası'nda düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerine Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz, ilçe belediye başkanları, sporcular ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN