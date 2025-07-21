Serbest dalış branşındaki başarılarıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren milli sporcu Şahika Ercümen, son olarak Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda kırdığı rekorla bir kez daha gündeme geldi. Bu büyük başarının ardından sporseverler, Şahika Ercümen'in hayatına dair detayları araştırmaya başladı. "Şahika Ercümen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?" soruları sosyal medyada sıkça dile getirilirken, milli sporcunun kariyeri ve kişisel geçmişi de merak konusu oldu. Peki, Şahika Ercümen kimdir? Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kıran Şahika Ercümen kaç yaşında, nereli? İşte, rekorları ve başarılarıyla dikkat çeken Şahika Ercümen'e dair merak edilen ayrıntılar…

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Milli sporcu ve serbest dalışçı Şahika Ercümen, 16 Ocak 1985 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Küçük yaşlarda geçirdiği astım rahatsızlığına rağmen su sporlarına yönelerek bu alanı hayatının dönüm noktası olarak tanımladı. Eğitim hayatına Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde devam eden Ercümen, aynı üniversitede yüksek lisans yaparak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Şahika Ercümen kimdir

Spor kariyerine tüplü dalış ve sualtı ragbisiyle başlayan Ercümen, 2001 yılında Türkiye Sualtı Sporları Milli Takımı'na seçilerek aktif sporculuk hayatına adım attı. Sualtı hokeyi, sualtı navigasyonu ve serbest dalış gibi çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası turnuvalarda 100'ün üzerinde madalya kazandı.

İlk büyük çıkışını 2006'da İspanya'nın Tenerife kentinde Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirdiği Türkiye rekoru ile yakalayan Şahika Ercümen, ertesi yıl Ankara'da düzenlenen dinamik apnea dalında tek nefeste 145,35 metre giderek rekorunu geliştirdi.

2008 yılında sualtı hokeyi milli takımıyla Avrupa üçüncülüğü elde eden sporcu, aynı yıl serbest dalış Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlığa rağmen dördüncü oldu. 2009'da Türkiye şampiyonluğu kazanan Ercümen, 2010'da -65 metre dalışıyla Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın dereceyi elde etti.

Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda rekor kıran Şahika Ercümen kaç yaşında

2011 yılı, Ercümen'in uluslararası rekorlarla öne çıktığı bir dönem oldu. Avusturya'da buz altında tek nefeste 110 metre gitmeyi başaran sporcu, hem kadınlar hem de erkeklerde buzaltı yatay dalış dünya rekorunu kırdı. Aynı yıl Mısır'da sabit ağırlıkla 70 metre ve paletsiz 60 metre dalışlarıyla iki CMAS dünya rekoruna daha imza attı.

2014 yılında Kaş'ta yaptığı dalışta 91 metreye inerek bir dünya rekoru daha kıran Ercümen, ertesi gün paletsiz ip destekli kategoride 72 metrelik performansıyla ikinci kez rekor elde etti. Bu başarılardan dolayı, 2015 yılında Milliyet Gazetesi tarafından "Yılın Sporcusu" ödülüne layık görüldü.

Aynı yıl, Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında İngiliz savaş gemisi Majestic'e 24 metre derinliğe dalarak şehitleri andı. Anzak Günü'nde ise barış mesajı vermek amacıyla uluslararası sporcularla birlikte Çanakkale Boğazı'nda sualtı dalışı gerçekleştirdi. Haziran ayında Japonya'da batan Osmanlı gemisi Ertuğrul'a saygı dalışı gerçekleştirdi.

2016 yılında Kaş'ta 110 metreye dalarak "Değişken Ağırlıklı Paletli" kategorisinde CMAS dünya rekorunu kırdı. "Şehitler İçin Tek Nefes, Tek Yürek" mesajıyla rekorunu şehitlere adayan Ercümen, kısa süre sonra 93 metreye inerek Cumhuriyetin 93. yılına ithaf ettiği ikinci bir rekora daha imza attı.

Şahika Ercümen nereli

2017 yılında Survivor yarışmasına katılarak geniş kitlelerce tanındı. Aynı yıl Antarktika'da Türk Bilim Kampı'nda dalış yaparak bu bölgede dalış yapan ilk Türk kadın sporcu oldu. 2019'da Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği 100 metrelik dalışla paletsiz dinamik apnea kategorisinde dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

2021 yılında Moldova'nın Komrat Gölü'nde Dünya Su Günü kapsamında özel bir dalış gerçekleştiren sporcu, aynı yıl Ekim ayında Antalya'da paletsiz değişken ağırlık dalışında 100 metreye ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.

Bahamalar'da bulunan Mavi Çukur'da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda 100 metreye 3 dakika 14 saniyede ulaşarak Türkiye rekorunu bir kez daha yenileyen Şahika Ercümen, serbest dalıştaki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

Şahika Ercümen

2025 yılında ise Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda üstün performans sergileyen Ercümen, yarışmanın dört gününde de zirvedeki yerini koruyarak toplamda 4 altın madalyanın sahibi oldu.

17–20 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonaya, farklı şehirlerden gelen 14 lisanslı sporcu katıldı. Her gün serbest dalışın farklı disiplinlerinde kıyasıya mücadele edilirken, Ercümen yarışmanın ilk iki gününde elde ettiği iki altın madalyanın ardından üçüncü ve dördüncü günlerde de rakip tanımadı.

Milli sporcu, hem bireysel başarılarıyla hem de üst üste kazandığı madalyalarla şampiyonanın yıldızı olurken, aynı zamanda milli takım seçmelerinde de güçlü bir profil sergileyerek yeniden milli formayı giymeye hak kazandı. Ercümen'in bu başarısı, Türk sualtı sporları adına önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.