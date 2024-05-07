Üye Girişi
Haberler

Türkiye Hemofili Derneği Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hemofili Derneği, Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü. Dernek, hemofili ve benzeri kanama bozukluklarında önemli ilerlemeler kaydederek Türkiye'yi temsil etme yetkisine sahip ve kamu yararına çalışan bir dernektir.

Türkiye Hemofili Derneği (TrHD), Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Dernekten yapılan açıklamada, 1992'de Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın öncülüğünde kurulan derneğin Türkiye'de hemofili ve benzeri kanama bozukluklarında önemli ilerlemelerin kaydedilmesine önemli katkılar sağladığı anlatıldı.

Türkiye'yi, Avrupa ve dünya hemofili platformlarında temsil etme yetkisi bulunan ve kamu yararına çalışan derneğin, sağlık, eğitim ve sosyal amaçlı hizmetlerini ülkede yaygınlaştırırken komşu ve kardeş ülkelere de dost elini uzattığı belirtilen açıklamada, derneğin, Dünya Hemofili Federasyonu 2024 Başkanlık Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Dünya Hemofili Federasyonu tarafından Prof. Dr. Bülent Zülfikar'ın başkanlığındaki derneğe verilen bu ödül, 30 yılı aşkın süredir derneğin başlattığı ve sürdürdüğü faaliyetlerin tüm dünyada hemofili kamuoyu tarafından bilinmesi ve oldukça iyi tanınması anlamına gelmektedir." denildi.

Derneğin uzmanları, hastaları ve aileleri aynı çatı altında buluşturduğu vurgulanan açıklamada, "Sağlık alanındaki dernekler çoğunlukla ya hasta ve ailelerinin ya da uzmanların bir araya gelmesiyle organize olmaktadırlar. İlk kez TrHD her ikisini bir arada bünyesinde toplamış olması bakımından örnek bir model yaratmıştır. Bu model derneğin hastalara ulaşmasında, onların sorunlarının detayıyla anlaşılmasında ve onlara hastalıklarıyla ilgili her türlü hizmetin verilmesinde fark yaratmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin dünyada kanama bozukluğu olan hastalara ücretsiz tedavi sunan 10 ülkeden biri olduğu kaydedilirken, insani krizlerden etkilenerek ülkelerinden ayrılmak zorunda olup acil tedaviye ihtiyaç duyan hastaların da bu imkanlardan yararlandığı belirtildi.

Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında klinik araştırmacılara sahip ender ülkelerden olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye sadece bilimsel anlamda değil, psikososyal yönden de hastalara destek sağlayan organizasyonlara sahiptir. Dernek sağlık alanındaki çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kalıtsal Kanama Bozuklukları Birimi ile ortak olarak yürütmekte, özgün çalışmalarıyla hastalarına multidisipliner bir anlayışla tanı, tedavi ve özgün takip hizmeti sunmaktadırlar." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, derneğin hastaların ihtiyacı olan tüm alanlarda kurduğu ilişkiler, organize ettiği multidisipliner konseyler, düzenlediği sempozyum, seminer ve uluslararası kongreler ve kamu yararına çalışmalar ile ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Sağlık

Hemofili Türkiye Dünya Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title