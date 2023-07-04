Türk Kızılayı Beypazarı'nda Kan Bağışı Kampanyası Düzenliyor

Türk Kızılayı, Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenliyor. Kan bağışları, Atatürk Parkı'nın yakınında kurulan seyyar mobil araçta kabul edilmeye başlandı. Kızılay Beypazarı temsilcisi Yunus Güngör, 2023 yılının ikinci kan bağışı kampanyasını düzenlediklerini belirtti ve 18-65 yaş arası sağlıklı herkesin destek vermesini beklediklerini söyledi.

Türk Kızılayı tarafından Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Bankalar Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nın yakınına kurulan seyyar mobil araçta kan bağışları kabul edilmeye başlandı.

Kızılay Beypazarı temsilcisi Yunus Güngör, 2023 yılının ikinci kan bağışı kampanyasını düzenlediklerini söyledi.

Güngör, yarın saat 17.00 itibarıyla sona erecek bağış kampanyasına 18-65 yaş arası sağlıklı olan herkesin destek vermesini beklediklerini ifade etti.