TTK'da çalışan maden işçisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan ve evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Sinan Tellioğlu(44), Devrek ilçesine bağlı Hatipler köyünde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

TTK'ya bağlı Kozlu Müessese Müdürlüğünde çalışan maden işçisi Sinan Tellioğlu, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tellioğlu, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tellioğlu için Devrek ilçesine bağlı Hatipler Köyü'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın, İşletme Müdürü Kadir Dalkılıç, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı ve yönetim kurulu, mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası 14 yıllık maden işçisi Tellioğlu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK