Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Eczanesinde görevli eczacılar, temininde güçlük yaşanan ve zehirlenmelere karşı hayati öneme sahip 'Aktif Karbon Solüsyonu' ilacı üretiyor.

Trakya Üniversitesi eczacıları, zehirlenmelerde hayati öneme sahip solüsyon üretiyor

Trakya Üniversitesi eczacıları temin sorunu yaşanan solüsyonu üreterek hayat kurtarıyor

EDİRNE - Edirne'de Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Eczanesinde görevli eczacılar, temininde güçlük yaşanan ve zehirlenmelere karşı hayati öneme sahip 'Aktif Karbon Solüsyonu' ilacı üretiyor.

Edirne'de Trakya Üniversitesi Hastanesi eczanesinde laboratuvar kuran 14 eczacı, zehirlenmelere karşı hayati öneme sahip aktif karbon solüsyonu üreterek can kayıplarının önlenmesine katkı sağlıyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele dönemi ve sonrasında temininde güçlük yaşanan Aktif Karbon Solüsyonunun üretimi için harekete geçen 14 eczacı, başarılı ve örnek bir çalışmaya imza attı. Solüsyonun üretimi için kolları sıvayan eczacılar, önce laboratuvar kurdular, sonra aktif karbon üretmeyi başardılar. Yapılan çalışma sayesinde hem zaman kaybı önlendi hem de maliyet açısından büyük tasarruf sağlandı.

Laboratuvar kurup özenle çalışan eczacılar, gösterdikleri gayretli çalışma sonucu aktif karbon üretimine başladı. Üretimle birlikte tıbbi sarf malzemelerin israfının da önüne geçildi.

Hazırlanan ilaç çevredeki hastanelerle de paylaşılıyor.

"Aktif karbon solüsyonunu üretmeye başladık"

Bir ürünü geliştirmekten ziyade ürettiklerini söyleyen Başeczacı Halil Yükseloğlu, ilaç zehirlenmelerinde kullanılan ve kısa süre içinde verilmesi gereken ilaçların vücuttan emilmesini önleyecek aktif karbon solüsyonunu üretmeye başladıklarını ifade etti.

Pandemi döneminde insanların bazı ihtiyaçlarına ulaşmada sıkıntı çektiğini hatırlatan Yükseloğlu, bu mağduriyetlerden birisi olan ve temin sorunu yaşanan aktif karbon solüsyonunu Trakya Üniversitesi Hastanesi'nde oluşturulan laboratuvarda üreterek birçok hastaya şifa kaynağı olduklarını aktardı.

Eczacıların sağlık sisteminin önemli halkalarından birisi olduğunu dile getiren Yükseloğlu, hedeflerinin daha büyük bir laboratuvar kurarak tüm hastanelere hizmet verecek ilaçları üretmek olduğunu söyledi.

" Kendimizce çözüm üretmeye çalıştık"

Zehirlenmelere karşı hayati öneme sahip solüsyonun temininde zorluk yaşandığı dönemde kendilerince bir çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen Eczacı Nermin Özlen Ergin, ham maddeyi temin ederek kurdukları laboratuvarda ilacı hazırlamaya çalıştıklarını ve başarılı olduklarını anlattı.

İlacı temin edemedikleri dönemin çok zor olduğunu söyleyen Özlen Ergin, hastaları o durumdan kurtarmanın ve böyle bir ilacı hazırlayarak fayda sağlamanın çok güzel olduğunu ifade etti.