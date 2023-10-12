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Sinop'un Türkeli ilçesinde meme kanseri bilgilendirme etkinliği düzenlendi

Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazaryerinde açılan stantta, vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık personeli tarafından broşürler dağıtıldı ve kadınlara meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgiler verildi. Belediye Başkanı da etkinliği ziyaret etti.