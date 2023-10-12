Sinop'un Türkeli ilçesinde meme kanseri bilgilendirme etkinliği düzenlendi
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Sağlık Haberleri
Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazaryerinde açılan stantta, vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldı. Sağlık personeli tarafından broşürler dağıtıldı ve kadınlara meme kanseri ve muayenesi konusunda bilgiler verildi. Belediye Başkanı da etkinliği ziyaret etti.
Sinop'un Türkeli ilçesinde vatandaşlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirme yapıldı.
Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazaryerinde açılan stantta, sağlık personeli tarafından vatandaşlara broşür dağıtıldı. Meme kanseri ve muayenesi konusunda kadınlara bilgiler veren görevliler, soruları da yanıtladı.
Belediye Başkanı Veysel Şahin de stanttı ziyaret ederek bilgi aldı.
Kaynak: AA / Sağlık