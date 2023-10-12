Moldova Vatandaşı Turistin Sağlık Sorunu

Moldovalı turist ambulansla ülkesine sevk edilirken değerleri düştü, İnegöl'de hastaneye acil giriş yaptı

BURSA - Tatil için geldiği Antalya'nın Alanya ilçesinde beyin kanaması geçiren Moldova vatandaşı erkek turist, ülkesine ambulansla sevk edilirken sağlık değerlerinde oluşan anormal durum neticesinde sağlık ekiplerince İnegöl'de hastanesine getirildi.

Moldova'dan Alanya'ya tatile gelen Fotea Mihail adlı erkek turist bir anda fenalaştı. Fenalaşan turist, Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde beyin damarlarının bir tanesinde yırtılma oluştuğu tespit edildi. Uyutularak yoğun bakıma alınan hastanın ailesi Moldova'ya sevk edilmesini istedi.

Moldova'dan gelen ambulansa alınan hasta, ülkesine götürülmek üzere yola çıktı. 2 bin kilometre sürecek yolculuk sırasında hastanın sağlık değerlerinde anormal bir durum sezen sağlık ekipleri, İnegöl Devlet hastanesine geldi. Hastanede görevli doktorların müdahalesiyle hastanın sağlık değerleri normale döndü. Ambulanstaki görevliler, doktorlara teşekkür ederek yollarına devam ettiler.