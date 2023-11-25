Mardin'de Aynı Aileden 5 Çocuk Kahvaltıdan Sonra Zehirlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde aynı aileden 5 çocuk, yaptıkları kahvaltıdan sonra zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Yetişkinlerin etkilenmediği olayda, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde aynı aileden 5 çocuk sabah yaptıkları kahvaltıdan sonra zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde ikamet eden aynı aileden 5 kişi sabah yaptıkları kahvaltıdan sonra zehirlenerek kendi imkanları ile Midyat Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Aile bireyleri sabah yedikleri peynirden zehirlendiklerini düşündüklerini söyledi. Yetişkinlerin etkilenmediği kahvaltıda 5 çocuk zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN