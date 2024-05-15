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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Üç Boyutlu Basım Teknolojisi Kullanılıyor

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Kütahya Şehir Hastanesi, hastaların cerrahi işlemler öncesi hazırlıklarını daha konforlu hale getirmek ve tanıda kolaylık sağlamak amacıyla üç boyutlu basım teknolojisinin kullanıldığını duyurdu.

Kütahya Şehir Hastanesinde, hastaların cerrahi işlemler öncesi hazırlıklarını daha konforlu hale getirmek ve tanıda kolaylık sağlamak amacıyla üç boyutlu basım teknolojisinin kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Şehir Hastanesi Başhekimi ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Emre Aydın, yaptığı açıklamada, nöroşirürjikal kullanımda en önemli amaçlardan birinin lezyona ya da ulaşılmak istenen anatomik yapıya en güvenli yaklaşımı bulmak olduğunu belirtti.

İki boyutlu yaklaşımlarda zor olan derinlik algısını cerrahın üç boyutlu yaklaşımlar ile rahatlıkla yakalayabildiğini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Buna bağlı olarak üç boyutlu yazıcılar, uygun malzeme ile ürünün dokusunun, simüle edilmek istenen organ ya da dokuya uygun yapılmasına olanak sağlamaktadır. Modelleme, cerrahi planlama sürecinde kullanılarak operasyon süresi kısaltılmasında ve komplikasyon riskinin azaltılmasına fayda sağlamaktadır. Modelleme sayesinde ameliyat öncesinde hastalarımıza somut bir model oluşturularak baş ve bel bölgesinde simülasyona imkan sağlanmaktadır. Bu simülasyon sayesinde cerrahın işi kolaylaşmakta ve hastada gelişebilecek komplikasyonlar minimal düzeye inmektedir."

Klinikteki üç boyutlu modelleme cihazları sayesinde hastalara ileri teknoloji imkanlar sunulduğunu duyuran Aydın, Uzm. Dr. Haydar Eren Özkaya'nın ekibiyle Nöroşirürji Kliniği'nde tanı ve tedavi yöntemlerini uyguladığı bilgisini verdi.

Başhekim Aydın, Kütahya Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğinin ülke çapında klinik gözlemci eğitimlerine de devam ettiğini, mevcut teknolojileri disiplinli olarak farklı merkezlerde de uygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sağlık

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