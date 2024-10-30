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İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in getirildiği Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yaptı. İmamoğlu, "Hani İmralı'dan Meclise yol yapıyordunuz. Yargıya açıkça siyasi müdahale var. Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız." dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ahmet Özer, tutuklandı.

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çağlayan Adliyesi'ne gelerek Ahmet Özer'e destek açıklaması yaptı. İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Bu şafak operasyonunun ilhamını hangi mirasınızdan aldığınızı iyi biliyoruz. Daha tutuklama olmadan tutuklama haberleriyle, kayyum atanmadan kayyum haberleriyle medyada manşet atanların nasıl miraslarına sadakatlerini kanıtladıklarını gördük.

"YİNE BİR DEMOKRASİ UTANCIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hani İmralı'dan Meclise yol yapıyordunuz.Yine çok ciddi bir demokrasi utancıyla karşı karşıyayız. Bugün görüyoruz ki yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz. Yargıya açıkça siyasi müdahale var. Ne olursa olsun bu siyasi çürümeyi bitireceğiz. Son gülen milletimiz olacak."

İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (6)

MGk:

Esas seni almaları lazım PROVAKATÖR

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Özgür Yurtseven:

Havlama

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Harun EROĞLU:

Sen önce yapman gereken işleri yap, ondan sonra yargı kararlarını konuş. Hadi işine bak Ekrem efendi

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Serhat Arik:

En büyük utanç senin gibilerin bu mecliste olmasidir

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Ejder Kara:

Üzerine farz mı sünnet mi? Devlet hainlik yapan hainleri elbet soruşturacak. Sen seçimlerden önce verdiğin sözleri bir yerine getir İmamoğlu. Hani emeklilere 10000 TL pazar parası,kira yardımı,günlük 1 ekmek bedava hani noldu. Yalan dolan.

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man over:

Bunlarda muhalefet ile pkk yandaşlı olmayı karıştırıyor.Nerde terörist var onların sözcülüğünü yapıyorlar.Sonra terör niye bitmiyor.Nasıl bitireceksin siyasetçilerin hepsi pkk'nın sözcüsü gibi pkk yandaşlarına avukatlık yapıyor.

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