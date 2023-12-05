Konya'da 1,5 yaşındaki çocuğun yürüyen merdivende kopan 2 parmağı yerine dikildi

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, bir alışveriş merkezinde 1,5 yaşındaki çocuğunun yürüyen merdivene elinin sıkışması sonucu kopan 2 parmağı yaklaşık 9 saat süren ameliyatın ardından yerine dikildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Ereğli'deki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışverişe geldiği ailesinin yanında bulunan 1,5 yaşındaki M.A.T., yürüyen merdivende düştü. Bu sırada çocuğun merdivenlere eli sıkıştı. Ailesinin yardım çığlıklarıyla görevliler merdiveni durdururken, çocuğun 4 parmağı zarar gördü. Küçük çocuğun 2 parmağı koparak merdivene düşerken, 2 parmağı da kopma derecesine geldi. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra 1.5 yaşındaki M.A.T., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. NEÜ Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahinde yapılan muayenesinin ardından 1.5 yaşındaki M.A.T., yaklaşık 9 saatlik bir ameliyatın ardından kopan 2 parmağı yerine dikildi.

"2 parmağında mikrocerrahi yöntemlerle yerine diktik"

1.5 yaşındaki M.A.T.'nın parmaklarını uzun süren ameliyatın ardından yerine diken Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Dadacı, "Cumartesi günü gece elim bir kaza sonrası bizim acilimize gelen hastayı hızlı bir şekilde ameliyathaneye transfer ettik. Yaklaşık 8-9 saatlik bir uğraş sonrasında 2 parmağı da mikrocerrahi yöntemlerle yerine diktik. İkisi tamamen kopmuştu. İki tanesi de ufak bir bağlantıyla duruyordu. Şimdi serviste, takibimizde tabii yaşı çok ufak 1 buçuk yaşında öyle olunca mikrocerrahi daha zor oluyor. Tabii şimdi servisimizde takip ediyoruz. İnşallah, yaklaşık 18 günlük hastanede bir kalış süreci olacak. Eğer her şey uygun giderse evine göndeririz" dedi.

"En önemli şey mikrocerrahiyi yapan bir merkezi hastaneye sevk edilmesi"

Prof. Dr. Mehmet Dadacı, "Buradaki en önemli şey mikrocerrahiyi yapan bir merkezi hastaneye sevk edilmesi. Ereğli'den de Konyamızın en büyük hastanelerinden biri olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine sevk edildi. Bizim hem ekibimiz hem de tecrübemiz yeterli. Çocuk olması tabi ki çok büyük dezavantaj ve 1 buçuk yaşında bir çocuk. Kopan parmakları öyle olunca da tecrübeli bir ekiple, elimizden geldiği kadar tedavi etmeye çalıştık. Şimdi de sağlığı sıhhati iyi. Serviste takibimizi yapıyoruz. Eskisi gibi olmaz parmakları ama mümkün olduğu kadar sonrasında da iyi bir fizik tedavi alarak eskiye ne kadar yaklaşırsak o kadar avantaj diye düşünüyorum" diye konuştu.