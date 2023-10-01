Kızılay, kadınlara yönelik 'Sağlık Elçileri' yetiştirme programı başlattı

Kızılay, kadınlara yönelik gönüllü 'Sağlık Elçileri' yetiştirme programı başlattığını duyurdu. Türkiye genelindeki Kızılay kadın gönüllüleri, eğitimlerini aldıktan sonra 'Sağlık Elçisi' olarak bir seferberlik halinde farkındalık çalışmaları yürütecek. Eğitimlerle ilk etapta 81 ilden 89 'Sağlık Elçisi' yetiştirileceği belirtildi.

2030 stratejik hedefleri kapsamında Kızılay, toplumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla ortaya koyduğu "Sağlıklı Yaşayan ve Yaşlanan Toplum İçin Çalışmak" hedefi için 'Sağlık Elçileri' yetiştirdiğini duyurdu. Eğitimlerle ilk etapta 81 ilden 89 Sağlık Elçisi yetiştirilirken, eğitici eğitimi alan gönüllü kadınlar ise gittikleri şehirlerde eğitim verecek. Kızılay Sağlık Elçisi olan gönüllüler de kendi bölgelerinde farkındalık çalışmaları yürüterek sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıracak.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILACAK

Kızılay, eğitim program kapsamında; sağlıklı yaşam kültürünü geliştirmeyi, sağlık okuryazarlığını artırmayı, insan sağlığına zarar veren her türlü etkenler için faaliyetler yürütmeyi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bu konuda destek olmayı, yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan insanlara yönelik hizmetlerin ele alınmasını amaçlıyor. Eğitimlerini tamamlayan Kızılay'ın Sağlık Elçileri; sağlıklı yaşam, sağlıklı yaş alma, en sık görülen kronik hastalıklar, kronik hastalıklara neden olan yaşam tarzı riskleri, temel ilk yardım bilgileri ve psikolojik ilk yardım konularında toplumda farkındalık oluşturacak.

"EĞİTİMDE ÖĞRENDİKLERİMİZLE ÇEŞİTLİ FAALİYETLERDE BULUNACAĞIZ"

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi gönüllüsü Hemşire Zeynep Yeşil, "Bu eğitim sayesinde toplumda farkındalıklar yaratarak, küçük yaşam değişiklikleriyle yaşamı daha güvenilir ve sağlıklı bir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimde öğrendiklerimizle İstanbul'da çeşitli faaliyetlerde bulunacağız. Toplumda yaptığımız küçücük bir değişiklik bile daha sağlıklı bir gelecek için gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.

Gönüllülerden Serpil Tüzün de "'Sağlık Elçisi' olacağımız bu eğitim sonucu sağlıklı yaşamak, insanlara destek olabilmek, yol gösterebilmek adına ekip halinde çalışmalar yapacağız. Dilerim, gerçekten başarılı olup geniş kitlelere ulaşabiliriz ve onlara sağlıklı yaşamak için her türlü desteği gösterebiliriz" dedi.

Sağlıklı yaşamla ilgili topluma kazandıracakları faydalı bilgiler aldıklarını aktaran gönüllü Meral Kuzu ise "Aldığımız sağlıklı yaşam eğitimi ve beraberindeki eğitim kitleri, gittiğimiz yerde başkalarına da bu konuyu öğretebilmemiz için bize kolaylık sağlayacak. Biz bu bilgileri insanlara öğrettiğimizde bir zincir olarak çoğalacak. 'Sağlık Elçisi' olarak bu misyonu elde etmekten de çok onur duyuyor, artarak geniş bir aile olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.