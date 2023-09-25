Kanada'da vize sorunu çözüldü, Prof. Dr. Özkürkçügil uluslararası tıp kongresine katılabilecek

KOCAELİ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil'e uluslararası tıp kongresine katılmak için gideceği Kanada tarafından vize verilmediğini duyurması üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Kanada Büyükelçiliği harekete geçti. Sorunun çözüme kavuştuğunu duyuran Özkürkçügil, "Ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, davet edildiği Kanada'da gerçekleştirilecek uluslararası tıp kongresi için vize başvurusunda bulundu. 3 aydan fazla süre geçmesine rağmen Özkürkçügil'in vize talebi onaylanmadı. Özkürkçügil, vize talebine yanıt gelmemesi nedeniyle tüm programlardan çıkarıldığını geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Özkürkçügil, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemi ve yaşadığım kenti uluslararası tıp kongresinde, birden çok görevle temsil etme onuruna sahip olmuşken, 3 aydan fazla bir sürede onaylanmayan Kanada vizesinden dolayı bu görevleri yerine getiremeyeceğimi kongre sekretaryasına bildirdim. Üstelik uçak biletlerim, otel masraflarım dahil tüm masraflar da çöpe gitti. Katılamadığım için de tüm programlardan çıkarılmak durumunda kaldım. Bu görevleri bana veren bilim insanlarını da çok zor durumda bırakmanın büyük üzüntüsü içindeyim. Ülkemin içine düşürüldüğü bu durumdan dolayı çok üzgünüm, hiç hak etmediğimiz bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL EDECEĞİZ"

Özkürkçügil'in olayı duyurmasının ardından Dışişleri Bakanlığı ve Kanada Büyükelçiliği harekete geçti. Bakanlık ve Büyükelçiliğin ortak çabası sonucu sorun çözüme kavuşturuldu. Özkürkçügil'e vize çıktı. Özkürkçügil, vize sorununun çözüme kavuştuğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "Bilimsel kongre ile Türkiye gündemine oturan sorun dışişlerimizin ve Kanada elçiliğinin katkılarıyla çözülmüştür. Ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.