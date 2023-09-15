Hatay'da Sağlık Emek Meslek Örgütleri Sağlıkta Şiddeti Protesto Etti

Hatay'da sağlık emek meslek örgütleri, son günlerde artan sağlıkta şiddet olaylarını bir günlük iş bırakma eylemi ile protesto etti. Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, sağlık emekçilerine ve hekimlere sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Hatay'da sağlık emek meslek örgütleri, son günlerde artan sağlıkta şiddet olaylarını bir günlük iş bırakma eylemi ile protesto etti. Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, "Depremde Hatay'la beraber sağlık sistemi de enkaz altında kalmışken, Hatay'daki sağlık emekçileri mobbinge uğrarken, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin ek ödemeleri kesilirken, hekimler, sağlık emekçileri hiçbir koşul neredeyse iyileştirilmediği için Hatay'ı terk etmeye mecbur bırakılırken, hekimler ve sağlık emekçileri Hatay'da bile şiddete uğrarken, hekimlerinize, sağlık emekçilerine ne zaman sahip çıkacaksınız? Hatay'a ne zaman sahip çıkacaksınız" dedi.

Hatay Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Hekim Birliği Sendikası, Hatay Aile Hekimleri Derneği, bugün Hatay Defne Devlet Hastanesi önünde son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarını protesto etti. Bu kapsamda Hatay'daki hekimler ve sağlık emekçileri bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Sağlık emekçileri, "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz", "Sağlıkta şiddet sona ersin", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz", "Emek bizim, söz bizim bu memleket bizim"sloganları attı.

Hatay'daki sağlık emek meslek örgütleri adına ortak açıklamayı okuyan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, şunları söyledi:

"SAĞLIK BAKANLI VE HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜKENMEMİZİ SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR"

"Hatay'da deprem sonrasında aktif olarak zor koşullarda yaşamaya ve sağlık hizmeti vermeye çalışan hekimlere, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmaya devam ediliyor, Sağlık Bakanlığı ve Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ise güvenli iş yerleri, güvenceli iş, sağlıklı barınma koşulları sağlamadığı gibi tükenmemizi seyretmeye devam ediyor. Önce 3 Mayıs 2023 te Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde bir hekim arkadaşımız şiddete uğramış, kolu kırılmıştı. Ardından 10 gün önce Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan hekim arkadaşımız 10 kişinin saldırısına uğradı. Ambulansa yetişemese fiziki şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.

"YARATTIĞINIZ SAĞLIK SİSTEMİ BİZLERİ YALNIZCA TÜKETMİYOR, ÖLÜMLE BURUN BURUNA GETİRİYOR"

Daha geçen hafta Gaziantep'te bir çalışma arkadaşımız bıçaklanmış ve hayati tehlike geçirmişti. Bugün de Defne Devlet Hastanesi'nde çalışan bir hekim arkadaşımız, sırası gelmeden muayene olmak isteyen hasta yakını tarafından şiddete uğramış, yüzüne yabancı cisim fırlatılmış, saçından çekilerek yerlerde sürüklenmiş ve tekmelenmiştir. Hekim arkadaşımızın 11 haftalık gebeliği mevcut ve kanama olmasına neden olmuştur. Şu an yürürlükte olan Sağlıkta Şiddet Yasası'na göre 'Sağlık personelini kasten yaralama tutuklanma sebebi' olmasına rağmen saldırgan serbest bırakılmıştır. Aynı anda, aynı hastanede bir başka hekim arkadaşımız tehdit ediliyor. Bu sorunlar burada her gün yaşanıyor. Renklerle uğraşmayı bırakın. Yarattığınız sağlık sistemi bizleri yalnızca tüketmiyor; ölümle burun buruna getiriyor. Yaşamak, yaşatmak istiyoruz ve Sağlık Bakanı'na seslenmek istiyoruz.

"HEKİMLERİNİZE, SAĞLIK EMEKÇİLERİNE, HATAY'A NE ZAMAN SAHİP ÇIKACAKSINIZ"

Depremde Hatay'la beraber sağlık sistemi de enkaz altında kalmışken, Hatay'daki sağlık emekçileri mobbinge uğrarken, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin ek ödemeleri kesilirken, hekimler, sağlık emekçileri hiçbir koşul neredeyse iyileştirilmediği için Hatay'ı terk etmeye mecbur bırakılırken, hekimler ve sağlık emekçileri Hatay'da bile şiddete uğrarken, hekimlerinize, sağlık emekçilerine ne zaman sahip çıkacaksınız? Hatay'a ne zaman sahip çıkacaksınız? Tüm bu koşullara rağmen buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Kentimize de mesleğimize sahip çıkıyoruz."