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Gülüş tasarımı nedir?

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Akvadent Genel Müdürü Ümit Efe Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ümit Efe Gülüş tasarımının ne olduğunu anlattı.

GÜLÜŞ TASARIMI NEDİR?

Gülüş tasarımının ne olduğunu anlatan Efe, "Genelde gülüş tasarımı dediğimiz insanların diş çarpıklıkları olabiliyor, eksik dişler olabiliyor. Gülüş tasarımı denilen şey aslında sadece işte lamine veya zirkonyum diş kaplamaları olarak değil bütünsel olarak değerlendirilir.Yani eksik dişlerin tamamlanması, gülüş açılarının doğru belirlenmesi, fonksiyonel olarak ağız ve diş sağlığının uygun bir şekilde tamamlanması ve bununla beraber estetik olarak o görüntünün hastanın istediği gibi bir gülüşe sahip olması sağlanır." dedi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık

Diş estetiği Diş Sağlığı Sağlık Yaşam Haberler

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