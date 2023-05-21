Erdoğan, Hatay'da yeni yapılan hastanenin hasta kabulüne başlayacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yeni yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını bildirdi. Erdoğan, Hatay'da yeni yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da yeni yapılan Defne Devlet Hastanesi'nin yarından itibaren hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Erdoğan, Hatay'da yeni yapılan Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara hitap etti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Erdoğan, afetin ikinci gününden itibaren deprem bölgesindeki şehirleri sürekli ziyaret ettiklerini, 12 Mart'ta Defne'ye gelip sahra hastanesini incelediğini, vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlattı.

Hatay'a en son bir aydan daha kısa bir süre önce, deprem konutlarının temel atma töreni vesilesiyle geldiğini anımsatan Erdoğan, dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta başlayan bölge ziyaretlerini, bugün Hatay ve Gaziantep ile sürdürdüklerini kaydetti.

Erdoğan, Defne ziyaretlerinde ilçede güzel bir hastaneye ihtiyaç olduğunu gördüklerini, hemen Sağlık Bakanlığına talimat verip, çalışmaları başlattıklarını dile getirdi. Söz verdikleri her şeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte bir tanesi çıkmış, '3 ayda ne yapıyorsun' diyor. Eğer sende yüz varsa, eğer karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı hastanemizi 3 ay içinde bitirme sözü vermiştik. Çünkü biz salgın döneminde İstanbul'da 1006'şar yataklı iki ayrı hastaneyi aynı sürede kurma tecrübesine sahiptik. Birisi Atatürk Havalimanı'ndaydı, birisi Anadolu yakasında Sancaktepe'deydi. Bizim, oradan bir tecrübemiz, bir deneyimimiz var. Bunlar gibi akşam yalan, sabah yalan yok. Şimdi bize dediler ki 'Burada Kılıçdaroğlu, bay bay Kemal yüzde 90 oy aldı. Siz, yüzde 8 aldınız.' Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu? Burada deprem oldu mu? Ölenler, yaralılar var mı? Ben yaradılanı Yaradan'dan ötürü severim. Biz, ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk böyle bir şey bizim dinimizde de yok, kitabımızda da yok. Ben inanıyorum ki benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır."

"Odalar, yoğun bakıma dönüştürülebiliyor"

Hatay'da 100 yataklı Arsuz, 100 yataklı Hassa, 30 yataklı Belen devlet hastanelerini hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Hastanemizin temelini attıktan sonra bu projeyle ilgili neler söylendiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii biz, bunların hiçbirine aldırmadık, sadece işimize baktık. Tomografisiyle, MR'ıyla yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sizleri bu güzel esere bir an önce kavuşturmak için Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştılar." diye konuştu.

Erdoğan, Defne Hastanesi ile ilgili kem söz söyleyenlerin hepsini mahcup ederek, aradan 3 ay bile geçmeden hastanenin inşaatını bitirdiklerini vurgulayarak, inşaat sürecinde 35 bin kamyon seferiyle 500 bin metreküp hafriyat aldıklarını, çelik konstrüksiyon sistemiyle binanın karkasını 25 günde tamamladıklarını anlattı.

Gereken donanımları, malzemeleri süratle yerine yerleştirerek, bugün vatandaşların karşısına alınları ak olarak çıktılarını belirten Erdoğan, şu anda hastanede 11 ameliyathanenin bulunduğunu, hastanenin tüm odalarının her an yoğun bakıma dönüştürülebildiğini kaydetti.

Erdoğan, 256'sı hekim, 1044 sağlık çalışanının görev yapacağı hastanede en gelişmiş MR ve tomografi cihazlarının bulunduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Biz, temeli atarken ne söz verdiysek, yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin ise daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini bile duymadık. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Kendisi iş yapmaz ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur. Hanımefendinin Genel Başkanı olduğu partiden bir milletvekilinin sözleri bu. Bak, eser burada. Fiziken bu engellemeyi başaramadığında da burada olduğu gibi çamur atarak, iftira atarak yapılan işi değersizleştirmeye çalışır. Atalar ne diyor? 'At binenin, kılıç kuşananın' demişler."

"Eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz"

Defne Devlet Hastanesi'ne ilişkin video gösteriminin yapıldığı ziyarette Erdoğan, "İşte eser, işte hizmet. Rabbime, bize bugünleri gösterdiği için hamdediyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay'a yapılan hastanelere ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1000 yataklı Hatay Şehir Hastanemizin projesi hazırlandı. İnşallah en kısa sürede ihalesini yapıyoruz. Antakya'da 400 yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanemizin inşaatı devam ediyor. İskenderun'da 200 yataklı devlet hastanemiz de yakında hasta almaya başlıyor. Defne ile birlikte tüm bu hastanelerimizin de şimdiden Hatayımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'ni kısa süre içinde ilçeye kazandıran Sağlık Bakanlığı, yüklenici firmalar, işçiler ve mühendislere kadar emeği geçen herkesi tebrik etti.

Belediye Başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı görevleri boyunca sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade eden Erdoğan, bu eserleri ve hizmetleri yaparken hiç kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmadıklarını belirtti. Erdoğan, "Tek kriterimiz, bu ülkenin vatandaşı olması, bu milletin bir ferdi olmasıydı. Türkiye'nin 81 vilayetinin ve 922 ilçesinin tamamındaki eser ve hizmetlerimizde bu anlayışın izlerini görebilirsiniz." dedi.

Erdoğan, deprem bölgesindeki şehirleri ayağa kaldırma mücadelesi verirken de aynı yaklaşımla hareket ettiklerini, yeni inşa edilecek konutları, köy evlerini, iş yerlerini planlarken bir tek hak sahibi olunup olunmadığına bakıldığını söyledi.

"Şayet hak sahibiyse diğer konular insanımızın kendini ilgilendirir." diyen Erdoğan, ancak ülkedeki bir kesimin bu anlayışın tam tersi bir tavır içinde bulunduğunu söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler, sularını bile kesmişler çadırların. Tüm hırslarını, tüm hınçlarını depremzedelerimize yönelttiler. Az önce Vali Vekiline onu söyledim, 'Hemen halledin.' Bilgiyi aldım. Şu anda çözüm noktasına geldik.

Aman Allah'ım neler söylüyorlar, ne hakaretler ediyorlar, ne terbiyesizlikler yapıyorlar. Hani bunlar demokrattı, hani bunlar herkesi kucaklayacaktı, hani bunlar baharı getirecekti, hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler, nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular, nasıl oldu da bir gecede bahardan kara kışa geçtiler? Çünkü bunların hayatı yalan, dolan, palavra. Seçim gecesi geride olduklarını bile bile 'Öndeyiz' diye başladıkları yalanlarının sonu depremzedelere hakarete kadar vardı. Milletim bunlara 14 Mayıs'ta ilk mesajını verdi. Görünen o ki onlar bu mesajı yanlış anlamış. İnşallah, milletim haftaya pazar 28 Mayıs'ta bu mesajı tamamlamaya hazır mı?"

Erdoğan, gelecek dönemde yeni eserlerle, yeni hizmetlerle beraber olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Ekim, kasım aylarından itibaren deprem bölgesinde yapılan konutları teslim etmeye başlayacaklarını aktaran Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar, talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'deki terörist başlarının bayrağı var mı, onların ezanı var mı, onların Kur'an'ı var mı? Kardeşlerim, işte karşımda bayrağı olanlar, ezanı olanlar, kitabı olanlar. Hep birlikte haykıralım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağı, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Defne Devlet Hastanemiz, sadece Defnemize değil tüm Hatayımıza hayırlı olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından hastanede incelemelerde bulundu.

Programa, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023