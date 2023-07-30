Depremzedelere Teknolojik Protezlerle Yeniden Hayat

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yaralanan ve bazı uzuvlarını kaybeden depremzedeler, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde üretilen teknolojik kol veya bacak protezi ile yeniden hayata bağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde kol ve bacaklarını kaybeden depremzedelerin bir kısmı, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde tedavi görüyor. Fakültede şimdiye kadar 100'e yakın depremzedeye müdahale edildi. Protez ihtiyacı duyan 40 hasta için de fakülte bünyesindeki ortez-protez atölyesinde yerli imkanlarla teknolojik kol ve bacak protezleri üretilmeye başlandı. Protezleri takılan 4 hastanın rehabilitasyon süreci devam ederken, diğer 36 hastanın protez yapım ve takım sürecinin de yıl sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

Depremde sağ bacağını kaybeden ve protez uygulaması ile koltuk değnekleri olmadan yürümeye başlayan Mustafa Cezayiroğlu (35), "18 Şubat sabahı özel bir hastanede ameliyata alıp, sağ bacağımı ampute ettiler. 4 Nisan'da Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne geldim. 4 Mayıs'a kadar orada tedavi sürecim oldu ve protez arayışına girdim. Sosyal medyadan da çok arayışım oldu ama sonuç alamadım. Bir tanıdığımızın, 'Hacettepe Üniversitesi'nde Özlem hoca var. Anne ve kızına protez takmış' demesi üzerine, ben de Özlem hocanın sosyal medya hesabındaki bir paylaşımının altına yorum yazarak yardım istedim. Ardından Özlem hoca bana, 'Mustafa seni çarşamba günü bekliyorum' diye yazdı. Sonra Hacettepe'ye geldim, muayene oldum, ölçülerim alındı ve protez sürecine geçildi. Protez sonrası 3 hafta Hacettepe Üniversitesi'nde tedavi gördüm. Şimdi artık yürüyorum, merdiven inebiliyorum. Mutluyum, Hacettepe Üniversitesi bana umut oldu. Özlem hocamız benim eksiğimi tamamladı ve bana umut oldu. İnşallah benden sonra da bu şekildeki depremzedelere umut olacak. Herhangi bir ücret de ödemedim" diye konuştu.