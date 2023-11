Çocukları Telefondan ve Tabletten Uzak Tutmanın Yolu: Masal Kitabı

KAYSERİ Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Orhan Duyar, yazdığı masal kitabıyla çocukları telefondan ve tabletten uzak tutmayı amaçlıyor. Dr. Duyar, "Çocukların tablet ve telefon yerine resimlerle haşır neşir olmalarını istiyoruz. Ailelere verebileceğim en önemli tavsiye çocuklarıyla konuşmaları. Onlarla diyalog kursunlar. Çocuklar için en önemli faktör, meraklı olmaları. Meraklı olmayan bir çocuk kendini geliştiremez. Çocukların merak duygusunu köreltmek yerine artırarak hareket etmemiz gereklidir" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Orhan Duyar, son dönemlerde çocukları tablet ve telefonlardan uzak tutmak adına masal kitabı yazmaya karar verdi. Çocuklarla sohbet edip onların dünyasına inen Dr. Duyar, 'Ceylanın yolu nasıl aslana çıktı' başlıklı kitabına her gün yeni eklemeler yaptı. Kitabının yazımını tamamlayan Dr. Duyar, sonrasında kitaba uzman kişiler tarafından el çizimleri ekletti. Kitabının yazım aşamasından bahseden Duyar, "Biz çocuk hekimleri olarak aslında çocukların sadece tıbbi yardımıyla değil, içinde çocuk geçen her alanıyla ilgilenmeyi seviyoruz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Biz, 'çocuklar gelecektir ve geleceğe dokunmak her zorluğa değerdir' diyoruz. Aslında çocuk edebiyatı da bu konulardan bir tanesi. Çocuk edebiyatını incelediğimde genellikle okul öncesi çağda yabancı yazarların çeviri kitapları kıtalar aşıp ülkemizde satılıyor. Ben de bir yazar ve Türk hekimi olarak aslında bu alanda bir katkı sunmak istedim. Kitabı yazarken, sanki kendi oğluma masal okur gibi heyecanla hazırlamaya çalıştım. Hata yapmaktan korkmayan, karamsarlığa kapılmayan geleceğe umutla bakan çocuklar hayal ederek bu kitabı yazdım" ifadelerini kullandı.

'TABLET VE TELEFONLA OYNAMASINI İSTEMİYORUZ'

Çocuk edebiyatına, Türk hekimi olarak katkı sunmayı istediğini söyleyen Dr. Duyar, "Ailelere çocuklarıyla vakit geçirmelerini öneriyoruz. Ailenin çocuğu oturtup beraber televizyon izlemesini veya tablet ve telefonla oynamasını istemiyoruz. Eğitici güzel oyuncaklar ya da kitap okumalarını öneriyoruz. Kitaplarımızın tamamı çizer tarafından elle çizilmiş, hayal dünyalarını besleyecek, duygu durumlarını yansıtan resimlerden oluşuyor. Çocukların tablet ve telefon yerine bu resimlerle haşır neşir olmalarını istiyoruz. Okuma-yazma bilmeyen dönemde resimlere bakarak, oradaki mesajları da çocuklara vurgulayarak birlikte okumalarını istiyoruz" diye konuştu.

'AİLELER ÇOCUKLARIYLA KONUŞMALI'

Dr. Duyar, "Ailelere verebileceğim en önemli tavsiye çocuklarıyla konuşmaları. Onlarla diyalog kursunlar. Çocuklar için en önemli faktör, meraklı olmaları. Meraklı olmayan bir çocuk kendini geliştiremez. Bazı anne ve babalarımız çocukların sorularından sıkılabiliyorlar. Ama çocuklarımızın sorularına içtenlikle, samimiyetle ve asla sıkılmadan cevap verilmeli. Çocukların merak duygusunu köreltmek yerine artırarak hareket etmemiz gereklidir."