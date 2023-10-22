Bitkisel tedavilerde dikkatli olunmalı

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar arttı. Boğaz ağrısından gribe vatandaş kendi hastalığına çare bulmak için doktora gitmeden önce babaanne formüllerine başvurabiliyor. Ancak bitkilerle şifa arayan ve aktarların yolunu tutanlar için bazen yanlış bitkisel kürler ya da bitki çayları, vücudu beklenenin aksine iyileştirmeyip zehirleyebiliyor. Uzman doktar Hakan Özkul, vatandaşları uyararak "Bunlar doktor kontrolünde, danışılmadan tüketilmemesi gereken takviye ürünlerdir. İyileşeyim derken, vücudunuza çok ciddi zararlar verebilirsiniz ve hastanenin yolunu tutmak zorunda kalabilirsiniz" dedi.

Uzman doktor Hakan Özkul, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bitkilerin tedavi edici özellikleri bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmıştır. Ama bu kafanıza göre istediğiniz bitkiyi alıp, hiçbir uzmanlığı bulunmayan kişilerce size önerilen her bitki çayını alıp içeceğiniz, tavsiye ettiği bitkisel kürleri kullanacağınız anlamına gelmez. Bunlar doktor kontrolünde, danışılmadan tüketilmemesi gereken takviye ürünlerdir. İyileşeyim derken, vücudunuza çok ciddi zararlar verebilirsiniz ve hastanenin yolunu tutmak zorunda kalabilirsiniz" dedi.

Dikkatli tüketilmesi gereken bitkilere ilişkin bilgiler de veren Dr. Özkul, özetle şunları kaydetti:

'KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAYIN'

"Bitki çayları hastalıkların tedavisinde ve önlenmesinde tıbbi bitkilerin kullanılma yöntemlerinden birisidir. Hiç kimse ne kendisinin ne de başkasının hastalığını ilaçlarla veya tıbbi bitkilerle kendi başına yapmamalıdır. Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkarılıp sağlık tehlikeye atılmış olabilir. Tıbbi bitkilerin kullanımında, tıbbi bitki çayı şeklinde de olsa bir fitoterapist doktorun önerileri gereklidir. Bitki çaylarını hasta olmadan da özellikle kış aylarında hastalıktan korunmak maksadıyla kullanabiliriz. Ama kişinin tıbbi bitki çaylarını kullanmasını engelleyecek kişisel bir durumu var mıdır bunu bir doktorun ortaya koyması gereklidir.

'AKTARDAN DEĞİL ECZANELERDEN ALIN'

Kullanılacak tıbbi bitki çaylarının sağlıklı kaliteli ve güvenli olması da çok önemli bir konudur. Bitki çayı yapımında kullanılan bitkilerde kanserojen tarım ilaç kalıntıları var olabilir. Yanlış teknikle kurutma sonrasında karaciğere toxik olan aflatoxin içeriyor olabilir.Bu yüzden tıbbi bitki çaylarının aktardan değil eczaneden temini önemlidir. Tibbi bitki çaylarının doğru kullanım için nasıl hazırlanacağı da önemlidir. Bu konuda doktor ve eczacılar doğru bilgiyi verecektir."

BU BİTKİ VE ÇAYLARA DİKKAT

Özellikle dikkatli kullanılması gereken bitkiler ve çaylara ilişkin bilgiler veren Dr. Özkul, "Mesela kanser hastası olan ve kemoterapi alan hastaların özellikle sarı kantaron, nar, greyfurt kullanmalarını tavsiye etmeyiz. Çünkü bazı bitkiler kemoterapinin etkisini istemediğimiz şekilde artırabilir bazıları ise etkisini azaltabilir" diye konuştu.

'TAZE BADEM VE KAYISI ÇEKİRDEĞİNİ FAZLA TÜKETMEYİN'

Dr. Özkul, taze badem ve kayısı çekirdeklerinin de çok kullanılmasını tavsiye etmediklerini söyleyerek, "Bu iki ürün onlarca faydasına rağmen içerisinde siyanür barındırmaktadır. Fazla tüketilmesi zehirlenme ile sonuçlanabilir. Kan inceliği fazla olan hastaların ise kan sulandırmada etkili ginseng gibi bazı bitkilerden uzak durması çok önemlidir. Yani kullandığımız bitkileri doktor tavsiyesi ve kontrolünde kullanılmak çok önemli" dedi.