Ankara metrosunda ilk yardım tatbikatı yapıldı

Türk Kızılay ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde doğru ilk yardımın önemine dikkat çekmek amacıyla metro vagonunda kalp krizi geçiren ve nefes borusuna yiyecek kaçan kişiye nasıl müdahale edilmesi gerektiği canlandırıldı.

Dünya İlk Yardım Günü kapsamında, Ankara metrosunda vatandaşların da ilgisini çeken ve renkli görüntüler oluşturan bir etkinliğe imza atıldı.

Türk Kızılay ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk yardım uzmanları, rolü gereği metro vagonunda kalp krizi geçiren ve ona yanlış müdahalede bulunarak su içirmeye çalışan iki kişinin hızla yanına giderek sağlık müdahalesinde bulundu. Öncelikle yatay oturur pozisyona getirilip sakinleştirilen kişi ilk durakta sedye ile indirilerek ambulansa sevk edildi.

Metro turnikelerinde ise nefes borusunun yabancı bir cisimle tıkandığı durumlarda hayat kurtaran en önemli acil yardım hareketi "Heimlich manevrası"nın canlandırması yapıldı. Nefes borusuna yiyecek kaçmış rolü yapan kişiye, sağlık ekipleri bu manevra ile müdahale etti.

Kimi vatandaşlar kişilerin gerçekten rahatsızlığını düşünüp paniklerken, kimileri ise ilk yardımı ilgi ve merakla izledi.

Metroda ayrıca ilk yardım uygulamaları hakkında bilgilendirmelerin ve anlatımların yapıldığı bir stant da oluşturuldu.

"Birinin boğazına cisim kaçsa silkeleyerek çıkarırım"

Etkinlik esnasında metrodan geçen kişiler de nefes borusuna cisim kaçan birine nasıl müdahale edileceğine ilişkin bildiklerini AA ekibi ile paylaştı.

"Heimlich Manevrası'nı duydunuz mu?" sorusuna "hayır, hiç duymadım" yanıtını veren birçok kişi, ilk yardım yönteminin ismini bilmese de doğru müdahale hakkında kısmen bilgi sahibi olduğunu gösterdi.

Tayfur Gökçen, "Birinin boğazına bir cisim kaçsa arkasından onu tutup, silkeleyip cismi çıkarmak gerekiyor. Ben böyle biliyorum ama Heimlich Manevrası'nı hiç duymadım." derken, Ferda Sonyürek de "Ben Heimlich Manevrası'nı duymadım ama birinin boğazına bir şey kaçsa sırtından yüklenip bastırarak müdahale ederim, cismi çıkarmasını sağlarım." diye konuştu.

76 yaşındaki Mukaddes Türkoğlu ise "Birinin boğazına bir şey kaçsa onu kaldırırım, arkasına vururum ondan sonra şöyle bir silkelerim, sonra ağzını açarım eğer orada tıkanık bir şey varsa hemen çıkartırım. Ben böyle bir bebeği kurtardım. İlk yardımı bilmek çok önemli." ifadesini kullandı.

Bu yılın teması "Dijital Dünyada İlk Yardım"

Türk Kızılay Ankara İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Gökçe Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi gününün Dünya İlk Yardım Günü olarak kutlandığını anımsattı.

Bu nedenle metroda tatbikatlı bir uygulama gerçekleştirildiğini anlatan Yalçın, Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yılki temasının "Dijital Dünyada İlk Yardım: Herkese, Her Yerde Her Zaman Ulaşın" olarak belirlendiğini, bu tema kapsamında ilk yardım mobil uygulamalarına erişimin artırılmasına yönelik çalışmalar planlandığını söyledi.

Doğru "Heimlich manevrası" nasıl olmalı?

Yalçın, özellikle nefes borusuna cisim tıkanmasının birçok insanın başına gelebilecek ciddi bir durum olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri de paylaştı:

"Nefes borusunun tıkanması kısmi ve tam tıkanma şeklinde karşımıza çıkar. Genellikle bu iki durum ayırt edilemiyor. Kısmi tıkanmada kişi öksürebilir ve nefes alabilir durumdadır. Bu kişilere kesinlikle vurulmaması, su içirilmemesi, sadece öksürmeye teşvik edilmesi gerekir. Hastanın hiç nefes alamadığı, yüzünün kızardığı, morardığı tam tıkanmada ise hastanın sırtına ve karnına baskı yapılması gerekir. İki kürek kemiği arasına süpürür, iter tarzda elimizin topuk kısmıyla bir baskı uygulanmalıdır. 5 kez bu uygulama yapıldıktan sonra eğer madde çıkmıyorsa hastanın göbek deliği ve göğüs kemiği arasında bulunan diyafram bölgesine elimizin yumruğunun iç kısmıyla içeri ve yukarı olacak şekilde baskı uygulanmalı. Cisim çıkana kadar bu müdahale sürdürülmeli. Bunu 'Heimlich manevrası' olarak adlandırıyoruz."

Kalp krizi ihtimalinde ise hastanın sıkan kıyafetlerinin açılması ve sırtın 45 derecelik açıda olduğu yarı oturur pozisyona getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, böyle durumlarda sağlık ekiplerinin çağırılması ve ekip gelene kadar hastanın yalnız bırakılmaması önerisinde bulundu.

İlk yardım mobil uygulaması yayında

Öte yandan Türk Kızılay, bugüne kadar 336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 702 bin 948 kişiye ise yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.

Ayrıca bu yılın Dünya İlk Yardım Günü teması kapsamında "Herkese, Her Yerde Her Zaman Ulaşın" mesajıyla Küresel İlk Yardım Referans Merkezi tarafından 191 ülkede kullanılmak üzere hazırlanan İlk Yardım Mobil Uygulaması Android veya IOS platformlarında yayınlandı.

Bireyler cep telefonlarına indireceği "IFRC First Aid" uygulamasında yer alan Türkçe seçenekle ilk yardım bilgilerine her yerden ve her zaman ücretsiz olarak ulaşabilecek.