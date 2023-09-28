Afganistan'da çocuk felciyle mücadele seferberliği başlatıldı

Savaşın harap ettiği Afganistan'da Halk Sağlığı Bakanlığı çocuk felcine karşı ülke çapında bir seferberlik başlattı. Beş yaşın altındaki 11 milyon çocuğa aşı yapılacak ve A vitamini takviyesi verilecek.

1. Afganistan'ın başkenti Kabil'deki çocuk felciyle mücadele seferberliğinden çeşitli görüntüler

Savaşın harap ettiği Afganistan'da Halk Sağlığı Bakanlığı Pazartesi günü çocuk felcine karşı ülke çapında bir seferberlik başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocuklarda felce sebep olan hastalığı ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak dört gün sürecek seferberlik boyunca beş yaşın altındaki 11 milyon çocuğa bağışıklık kazandırmak üzere aşı yapılacağı belirtildi.

Bakanlık, çocuk felci aşılarının yanı sıra seferberlik süresince çocuklara A vitamini takviyesi de verileceğini belirtti.

Aşı seferberliği, Afganistan'da bu yıl içinde beş çocuk felci vakasının bildirilmesinin ardından başlatıldı. 2022 yılında ise iki çocuk felci vakası bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Afganistan ve Pakistan dünyada hala çocuk felcinin görüldüğü iki ülke konumunda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kabil'den bildiriyor.

(XHTV)