Sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı
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Sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı

27.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:21
Sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı

Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı.

Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında geçen yıl yaklaşık 91 bin ton tıbbi atık toplandı. Bunların yüzde 82,8'inin büyükşehirlerde biriktiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin "Tıbbi Atık İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında 90 bin 920 ton tıbbi atık oluştu. Toplanan tıbbi atık miktarı 2018'e göre yüzde 1,6 artış kaydetti.

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Faaliyette bulunan 1524 sağlık kuruluşunun kapsandığı çalışmada, toplam tıbbi atığın yüzde 91,3'ünün sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 8,7'sinin ise yakma tesislerine gönderilerek bertarafının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tıbbi atığın yüzde 82,8'i 30 büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 24,6'sı İstanbul, yüzde 7'si Ankara ve yüzde 6,7'si İzmir olmak üzere, yüzde 38,4'ü 3 büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılındaki tıbbi atık göstergeleri şöyle:

Sağlık kuruluşu sayısı 1.524
Toplanan tıbbi atık miktarı (ton) 90.920
Sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edilen (ton)

83.014
Yakma tesislerinde bertaraf edilen (ton)7.905

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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