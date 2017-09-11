Sağlık Bakanlığından Siirt'teki Zehirlenmeyle İlgili Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenen 92 kişinin tedavi altına alındığını açıkladı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "11 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısından etkilenme meydana gelmiştir. Hadiseden hemen sonra Acil Sağlık Hizmetleri ambulansları köye intikal etmiş ve olaydan etkilenenleri hastaneye ulaştırmaya başlamıştır. Olaydan etkilenen 92 kişinin hastanelere sevki gerçekleştirilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 60 kişi de köy yakınlarında bulunan mesire alanında kurulan Kızılay çadırlarında gözetim altına alınmıştır" denildi.



Açıklamada, tedavi altına alınan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu belirtilerek, klor gazından etkilenme olayının eski bir varille temastan kaynaklandığı değerlendirildi.



(Caner Ünver / İHA)