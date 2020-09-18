"Aydın'da son bir haftada geçen aya göre düşüş görüldü"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Aydın'da son bir haftada geçen aya göre düşüş görüldü"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege illeri değerlendirme toplantısı yapmak için İzmir'e geldi.

18.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:25

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege illeri değerlendirme toplantısı yapmak için İzmir'e geldi. Bakan Koca Aydın'da salgınının son bir haftada geçtiğimiz aya göre yüzde 5 oranında gerilediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege illeri değerlendirme toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 7 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine mal olan korona virüs salgınının İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli ve Uşak illerindeki verilerini paylaştı.

"AYDIN'DA GEÇEN AYA GÖRE DÜŞÜŞ VAR"

Sağlık Bakanı Koca Aydın'daki son durum ile ilgili olarak, "Son bir haftada bir ay öncesine kadar yüzde 5 oranında düşüş olduğunu görüyoruz. Aydın'da yatak doluluk oranı yüzde 42, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 38. Filyasyon ekibi sayısı da 105'den 130'a yükseltildi" diyerek Aydın'a 42 erişkin yoğun bakım yatağı ilave edileceğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Mustafa Şentop Fahrettin Koca Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Cimilli İbo Demet Akalın Aytaç Ağırlar
Spor Falcao Tisserand Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Kaza Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Aydın'da son bir haftada geçen aya göre düşüş görüldü" - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 20:25:37. #1.14#
title