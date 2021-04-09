Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Niğde'de konuştu Açıklaması
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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Niğde'de konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Politika
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Niğde'de konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, partisinin suni gündem konularına takılmadan milletin yaşadığı sıkıntılara ve bunlara çözüm üretmeye odaklandığını söyledi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, partisinin suni gündem konularına takılmadan milletin yaşadığı sıkıntılara ve bunlara çözüm üretmeye odaklandığını söyledi.

Aydın, partisinin Niğde İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin uzun zamandır her yeni güne boğucu ve yorucu gündemle uyandığını öne sürdü.

Türkiye'nin ardı ardına krizler yaşadığını iddia eden Aydın, insanların uzunca bir süredir kasıtlı şekilde yersiz, gereksiz ve faydası olmayan konularla meşgul edildiğini, yaşanılan derin problemlerin bu şekilde örtülmeye çalışıldığını savundu.

Aydın, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun açıkladığı "Geçim İttifakı" kampanyasının kamuoyunda karşılık bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Suni gündem konularına takılıp kalmadan, milletin yaşadığı sıkıntılara ve bunlara çözüm üretmeye odaklanmayı kendimize şiar edindik. Milletin frekansıyla Saadet Partisinin frekansı aynıdır. Bu nedenle tam kadro sahadayız. Birileri 'kutuplaşma' diyecek, biz 'kucaklaşma' diyeceğiz. Birileri ısrarla 'hesaplaşma' dedikçe biz 'helalleşme' diyeceğiz. Onlar 'seçim' diyecek biz 'geçim' diyeceğiz. Onlar oy hesapları yapacak, biz çarşı, pazarda can yakan hesabı gündeme taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:09:44. #1.14#
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