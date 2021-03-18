Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Antrenörü Batugin'den Erzurum'a övgü Açıklaması
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Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Antrenörü Batugin'den Erzurum'a övgü Açıklaması

18.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:58
Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Antrenörü Batugin'den Erzurum'a övgü Açıklaması

Erzurum'da kampa giren Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın antrenörü Anton Batugin, bu kentin dünyanın en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Erzurum'da kampa giren Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın antrenörü Anton Batugin, bu kentin dünyanın en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rus antrenör Anton Batugin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir uluslararası organizasyona gidemediklerini kaydetti.

Yaklaşık 100 tekerlekli sandalye curling sporcusu olduğunu anlatan Batugin, Erzurum'daki diğer tesislerin yanı sıra curling salonlarını da çok beğendiklerini aktardı.

Batugin, kentte otel imkanlarının da engelliler için oldukça iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "Erzurum'a yine kamp yapmaya gelmek istiyoruz. Erzurum'da yılda en az 1-2 kez kamp yapmayı planlıyoruz. Erzurum dünyanın en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır şehir, kentin tesisleri çok iyi. Umarım resmi organizasyonlar buralarda yapılır ve bizler de yarışlara katılırız." ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalye curling takımı olarak 2012 yılından beri 4 kez dünya şampiyonu olduklarını belirten Batugin, "Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ilk kampımız Erzurum'da oldu ve 1 yıldır antrenman yapamıyorduk. Engelli olsun veya olmasın her sporcunun hayali olimpiyatlara, paralimpik olimpiyatlara gitmektir. Bunun yazı kışı yoktur. Biz o seviyeleri artık geçtik. Pekin 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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