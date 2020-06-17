Rusya'nın internette sahte hesaplardan dezenformasyon kampanyası yürüttüğü iddiası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya'nın internette sahte hesaplardan dezenformasyon kampanyası yürüttüğü iddiası

Rusya'yla bağlantılı olduğu tahmin edilen sosyal medya hesaplarının, 6 yıl boyunca internette Moskova yönetiminin dış politika çıkarları doğrultusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

Rusya'nın internette sahte hesaplardan dezenformasyon kampanyası yürüttüğü iddiası
17.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:04

Rusya'yla bağlantılı olduğu tahmin edilen sosyal medya hesaplarının, 6 yıl boyunca internette Moskova yönetiminin dış politika çıkarları doğrultusunda dezenformasyon kampanyası yürüttüğü iddia edildi.

Sosyal medya izleme şirketi Graphika'nın hazırladığı rapora göre, 2014-2020 yılları arasında aynı kaynaktan hazırlanan 7 dilde 2 bin 500'den fazla kurgulanmış içerik, internette aralarında Facebook, Twitter, YouTube ve Reddit gibi sosyal paylaşım sitelerinin olduğu 300'den fazla platform ve forumda paylaşıldı.

Bu paylaşımların çoğu, bir kez kullanılan sahte hesaplardan yapıldı.

Rus yönetiminin düşman gördüğü ülkelerdeki gerilimleri arttırmayı hedefleyen paylaşımlarda, iç savaşın yaşandığı Ukrayna'daki Batı yanlısı hükümetlerin başarısız ve güvenilmez olduğu, ABD ve NATO'nun yabancı ülkelere yönelik müdahalelerinin yanlışlığı, Avrupa Birliği ülkelerinin zayıf ve ihtilaf içinde olduğu, Müslümanların saldırgan işgalciler olduğu, Rusya'nın Batı'nın çifte standartlı yaklaşımı ve kumpaslarına maruz kaldığı, Rus hükümetini eleştirenlerin ahlaki çöküntü içinde, alkolik veya akıl sağlığı bozuk kişiler olduğu tezlerine yer verildi.

Dünya Anti-Doping Ajansının (WADA) doping testlerinde görülen usulsüzlükler nedeniyle Aralık 2019'da Rusya'ya uluslararası spor müsabakalarından 4 yıl men cezası vermesinin ardından, WADA yetkililerini hedef alan ve uluslararası spor organizasyonlarının taraflı ve Rusya'ya karşı önyargılı olduğunu savunan paylaşımlar yapıldı.

Rus trollerin hedefinde Türkiye de vardı

Suriye'deki iç savaşa müdahale eden Rusya'nın Türkiye ile anlaşmazlık yaşadığında, Türkiye'nin saldırgan ve başka ülkeleri istikrarsızlaştıran bir güç olduğu tezlerinin işlendiği paylaşımlar yapıldı.

Raporda araştırmacıların "Secondary Infektion" adını verdiği dezenformasyon kampanyasının ABD ve Avrupa ülkelerinde seçimlere etki etmeyi, demokratik süreci sabote etmeyi amaçlayan paylaşımlar yaptığı ancak asıl odağının seçimler değil, Rusya'nın düşmanı olarak algıladıkları ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları büyütmeyi amaçlayan konu ve temalara öncelik verdiği kaydedildi.

Sahte belgeler kullanıldı

Rapora göre, dezenformasyon amaçlı paylaşımlarda çok sayıda sahte belge ve içeriğe yer verildi. Paylaşımlarda gerçek mektup, dilekçe ve resmi belge izlenimi verilen 250'den fazla sahte doküman kullanıldığı tespit edildi. Batılı siyasetçilerin adına üretilen sahte mektup, twit ve blog yazıları paylaşımlara kaynak olarak gösterildi.

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmada Rus uyruklu 13 kişiyi ve aralarında resmi statüdeki İnternet Araştırma Ajansının olduğu 3 kuruluşu, seçimlere müdahaleye yönelik dezenformasyon ve kara propoganda faaliyeti yürütmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait 150'den fazla hedef vuruldu
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Her yıl kuluçka için Türkiye'yi tercih eden allı turnalardan yüzlercesi telef oldu
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Halife Hafter Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Oğulcan Engin Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Rusya'nın internette sahte hesaplardan dezenformasyon kampanyası yürüttüğü iddiası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:38:50. #1.15#
title