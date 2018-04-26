Rusya Federasyonu Meclisi'nden Baro'ya Ziyaret

Aynı zamanda avukat da olan Prof. Dr. Svetlana Kazaçonak'a Türkiye'de avukatlık ve barolar konusunda bilgiler veren İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu'nun özellikle kadın hakları ve çocuk hakları alanında yaptığı çalışmalardan bahsetti.

Hukukun evrenselliğine vurgu yapan Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu'nun bu bağlamda uluslararası bir baro olma yolunda önemli aşama kaydettiğini söyledi. Selanik ve Filibe baroları ile kardeş baro protokolü imzaladıklarını ve ortak projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Av. Aydın Özcan, Strasbourg Barosu'nu da ziyaret ettiklerini ve kardeş baro protokolü imzalama aşamasına geldiklerini ifade etti. Uluslararası çalışmalar noktasında Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini de ziyaret ettiklerini söyleyen Av. Aydın Özcan, çalışmaların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ziyaret sırasında Prof. Dr. Svetlana Kazaçonak ise Rus Hukuku ile Rusya Federasyonu Parlamento çalışmaları konusunda bilgilendirmede bulundu.