Rusya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında idari izinler uzatıldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Putin, Rusya'daki bölge yetkilileriyle video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınına ilişkin son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yapılan Kovid-19 test sayısının arttığını belirten Putin, "Geçen ayın başında günde 2 bin test yapılıyordu. Şimdi ise günde yaklaşık 150 bin test yapılıyor. Testlerin sayısı ve virüsten korunmak için gerekli tıbbi malzemelerin üretimi artacak." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'daki tüm bölgelerin Kovid-19'a karşı mücadeleye hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Salgına karşı mücadelede başarılı olmamız için sağlık sisteminin etkili bir şekilde çalışması gerekiyor. Virüsün bulaşma riski, en yüksek seviyeye yaklaşıyor ve bu ölümcül tehdit herkesi kapsıyor." diye konuştu.

Ülkede salgının zirve noktasına henüz ulaşmadığına dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, ülkede maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler 11 Mayıs'a kadar uzatılacak." dedi.

Önerilerin 5 Mayıs'a kadar hazırlanması talimatı

Putin, "Salgın, ekonomi ve işletmelere darbe vurdu. Birçok işletmeci zor durumda kaldı." diyerek, hükümet tarafından ekonomiye ve vatandaşlara yönelik destek paketinin kısa zamanda hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kovid-19'un ileride oluşturabileceği tüm risklerin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Putin, alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması için önerilerin 5 Mayıs'a kadar hazırlanması talimatını verdi.

Rusya'da Kovid-19'a yönelik tedbirler kapsamında çalışanların, maaşlarının kesilmemesi şartıyla ilk başta 28 Mart'tan 5 Nisan'a kadar, ardından da 5 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar idari izinli sayılması kararı alınmıştı.?

Rusya'da yeni vaka sayısı artışta

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 411 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 93 bin 558'e çıktığı ifade edilmişti.

Yeni vakaların yüzde 40,7'sinde salgın belirtilerinin bulunmadığı aktarılırken, 1110 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 8 bin 456'ya, ölü sayısının ise 72 artarak 867'ye ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA