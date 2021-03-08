Son dakika... Rusya'da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
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Son dakika... Rusya'da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada

08.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:23

Son dakika habere göre Rusya'da bir inşaat alanında sondaj çalışması yapıldığı sırada kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesine ait matkap kontrolden çıkarak, işçiye çarptı.

Rusya'da bir inşaat alanında sondaj çalışması yapıldığı sırada kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesine ait matkap kontrolden çıkarak, işçiye çarptı. Şans eseri ölümden dönen işçinin vücudunun bir çok yerinde kırıklar meydana geldi.

Rusya'nın Neftekamsk kentinde faaliyet gösteren inşaat alanında kilolarca ağırlıktaki sondaj makinesinin matkabı kontrolden çıkarak bir işçiyi feci şekilde yaralandı. İnşaat alanında çalışan iki işçiden biri, sondaj makinesinin matkabını dışarıya çıkardığı sırada matkap kontrolden çıktı. Matkap, o sırada yaklaşık bir metre mesafede duran işçiye şiddetli şekilde çarptı. İnşaat işçisi çarpmanın etkisiyle yere yığıldı.O anlar inşaat alanındaki güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Yerel medya, kazanın ardından işçinin hastaneye kaldırıldığını, sağ kolunda ve kaburga kemiklerinde kırıklar meydana geldiğini duyurdu. Ölümden mucizevi şekilde kurtulan işçinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Son dakika... Rusya'da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Son dakika... Rusya'da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Son dakika... Rusya'da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada
Son dakika... Rusya'da inşaat alanındaki korkunç iş kazası kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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