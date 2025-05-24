Türkiye'nin yakın siyasi ve ekonomik tarihinde önemli izler bırakan isimlerden biri olan Rüşdü Saraçoğlu, vefatının ardından hayatı ve kariyeriyle bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar, "Rüşdü Saraçoğlu kimdir, kaç yaşındaydı, memleketi neresi?" sorularına yanıt ararken, Saraçoğlu'nun üstlendiği devlet görevleri ve geçmişte yürüttüğü kritik pozisyonlar da yeniden merak konusu oldu. Peki, Rüşdü Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saraçoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte, detaylar…

RÜŞDÜ SARAÇOĞLU KİMDİR?

Rüşdü Saracoğlu, 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hem ekonomi alanında akademik başarılar elde etmiş hem de üst düzey kamu görevlerinde bulunmuş bir ekonomist ve siyasetçidir. En çok, 1987 ile 1993 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevini yürütmesiyle tanınır.

Rüşdü Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli

Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başlayan Saracoğlu, üniversite eğitimini ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından yurt dışına giderek ABD'de Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde doktorasını tamamlamış ve 1980 yılında doktora derecesi almıştır. Eğitim sürecinde ayrıca Minnesota Üniversitesi ve Boston College'da öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır.

Kariyerinde önemli dönüm noktalarından biri, Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olarak görev yapmasıdır. Türkiye'ye döndükten sonra Merkez Bankası Başkanlığı, ardından da özel sektörde Makro Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Siyasi hayatına Anavatan Partisi çatısı altında atılan Saracoğlu, 20. Dönem İzmir Milletvekili olarak meclise girmiş ve 53. Hükümet döneminde Devlet Bakanı olarak kabinede yer almıştır.

Eski TCMB Başkanı Rüşdü Saraçoğlu hangi görevlerde bulundu

Rüşdü Saracoğlu'nun ailesi de kamu ve spor camiasında tanınmış isimlerden oluşur. Kendisi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı ve adı stadyuma verilen Şükrü Saracoğlu'nun torunu, ayrıca eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Aydın Saracoğlu'nun oğludur.

Özel sektördeki kariyeri kapsamında bir dönem Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak görev yapmış ve 31 Aralık 2007 tarihinde emekli olmuştur. Daha sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmüş, 2013 yılında aktif iş yaşamına veda etmiştir.

Evli ve bir çocuk babası olan Rüşdü Saracoğlu, 24 Mayıs 2025 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.