Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı (2)

02.11.2019 16:28

MAHSUR KALANLARIN SAYISI 23'E ULAŞTI

Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalanların sayısı 23'e yükseldi. Hemşin, Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur kaldıkları bildirilen 23 kişi için AFAD, belediye ve il özel idare ekipleri, iş makinesi eşliğinde yol açma çalışması yapıyor.

Gezi amaçlı çıktıkları yaylalarda mahsur kalanların, jandarmayı arayarak durumlarının iyi olduğunu ancak yolun kar nedeniyle kapanmasıyla geri dönemediklerini belirtip, yardım istediği öğrenildi.

Kaynak: DHA